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За матеріалами ДБР судитимуть двох митників, які завдали збитків державі на 1,4 млн гривень під час оформлення автівок

Рівненська область / Новини регіону 23-авг, 2022, 08:409 prov 0

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох працівників митниці, які завдали державі збитків на 1 млн 366 тис. гривень під час оформлення автомобілів іноземної реєстрації. Обвинувальні акти скеровано до суду.
Зокрема, головний державний інспектор митного поста «Дубно» Рівненської митниці ДФС свідомо занижував вік автомобілів для зменшення сплати акцизного податку та податку на додану вартість. Його дії завдали державі збитків на 650 тис. гривень.
Схожу схему ДБР виявило на митному посту «Житомир-Центральний». Заступник начальника одного з відділів посту під час оформлення транспортного засобу допустив незаконне зменшення митної вартості авто, що призвело до збитків на суму у 725 тис. гривень.
Митник з Рівненщини обвинувачується в умисному використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України), його «колега» з Житомирщини – у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Їм загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснювали Рівненська та Житомирська обласні прокуратури.
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