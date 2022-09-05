У Львові чоловік кинув дві гранати у патрульних, які приїхали його затримувати

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
"Львів. Начебто звичайний виклик про неадекватного чоловіка, що чіпляється до перехожих. Та все з перших секунд пішло як у бойовику. Однак, на жаль, це не кіно", - розповів він.
За словами Білошицького, чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння кинув у напрямку поліцейських гранату, а за мить кинув й другу в салон службового автомобіля.
"Швидко викликали підкріплення і разом затримали гренадира... Це щастя, що ніхто не постраждав. Цей кричущий випадок показує, що у тилу треба бути ще пильнішим… І небезпека може очікувати скрізь. Як і війна у нас на всій території держави, а не лише в певних областях", - наголосив він.
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