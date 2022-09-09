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ДБР повідомило про підозру двом посадовцям, які пропустили без сплати мита 40 вантажівок з побутовою технікою

Новини регіону / Львівська область 09-сен, 2022, 09:139 prov 294
Працівники ДБР повідомили про підозру двом інспекторам Львівської митниці, які наприкінці минулого року пропустили до України з Європи без сплати мита понад 40 вантажівок з різноманітними товарами та побутовою технікою.
При цьому митники вносили до інформаційних систем дані, що вантажівки заїхали до України порожніми.
Через дії посадовців державний бюджет не отримав митних платежів на суму у понад 30 млн гривень.
Митникам повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).
Передбачене статтями покарання – позбавлення волі на строк до 6 років.
Один з фігурантів оборудки є родичем особи, яка вже входить до санкційного списку РНБО за причетність до контрабанди.
Слідство триває, встановлюються додаткові епізоди злочинної діяльності.
Вже відбулися обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів, під час яких були вилучені мобільні телефони та готівка.
До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про арешт майна фігурантів для компенсації завданих державі збитків
Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.
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