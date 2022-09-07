ДБР повідомило про підозру підприємцю, який штучно завищив ціни під час ремонту гуртожитку Нацгвардії

Працівники ДБР повідомили про підозру директору приватного підприємства, який штучно завищив ціни ремонту гуртожитку Навчального центру Нацгвардії у Золочеві Львівської області.
Встановлено, що підприємство уклало угоду з Навчальним центром, за якою мало б утеплити фасад та облаштувати територію гуртожитку. Загальна вартість робіт склала понад 2,5 млн гривень.
Проте аудит виявив, що підприємець підробив акти виконаних робіт, вписавши туди роботи, які не проводилися.
Також для утеплення фасаду були використані значно дешевші будівельні матеріали, аніж це було передбачено тендерною пропозицією, а вказаний коефіцієнт для розрахунку вартості ремонту був завищеним.
Через такі дії державний бюджет втратив понад 200 тисяч гривень. ДБР працює над тим, щоб завдані збитки були відшкодовано, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.
Керівник підприємства підозрюється у шахрайстві та службовому підробленні (ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у військовій та обороні сфері Західного регіону.