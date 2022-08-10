Директора підприємства на Волині підозрюють у привласненні понад двох мільйонів гривень бюджетних коштів

За процесуального керівництва прокурорів Володимир-Волинської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення й привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України).Слідство встановило, що господарське товариство згідно з договором, укладеним із комунальним підприємством, виконувало роботи із будівництва полігону твердих побутових відходів у Володимирі.При цьому директор товариства вносив у офіційні документи неправдиві відомості про фактично виконані роботи, кількість та вартість будівельних матеріалів.На підставі підроблених посадовцем актів кошти сумі понад 2 мільйони гривень були зайво перераховані із бюджету на рахунки суб'єкта господарювання.Триває досудове розслідування.Вирішується питання про обрання директору підприємства запобіжного заходу та про накладення арешту на майно.