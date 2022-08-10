Рівне:

Створення та просування сайтів

Директора підприємства на Волині підозрюють у привласненні понад двох мільйонів гривень бюджетних коштів

Новини регіону / Волинська область 10-авг, 2022, 11:069 prov 0
За процесуального керівництва прокурорів Володимир-Волинської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення й привласнення чужого майна в особливо великих розмірах  шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України).
Слідство встановило, що господарське товариство згідно з договором, укладеним із  комунальним підприємством, виконувало роботи із будівництва полігону твердих побутових відходів у Володимирі.
При цьому директор товариства вносив у офіційні документи неправдиві відомості про фактично виконані роботи, кількість та вартість будівельних матеріалів.
На підставі підроблених посадовцем актів кошти сумі понад 2 мільйони гривень були зайво перераховані із бюджету на рахунки суб'єкта господарювання.
Триває досудове розслідування.
Вирішується питання про обрання директору підприємства запобіжного заходу та про накладення арешту на майно.
Пресслужба обласної прокуратури.
Схожі новини
Колишнього директора теплопостачальної компанії підозрюють у заволодінні бюджетними коштами
Рівненська область / Новини регіону

Колишнього директора теплопостачальної компанії підозрюють у заволодінні бюджетними коштами

Директора приватного товариства підозрюють у самовільному видобуванні базальту
Рівненська область / Новини регіону

Директора приватного товариства підозрюють у самовільному видобуванні базальту

«Відмив» і легалізував майже 5 млн грн на ремонті дороги
Рівненська область / Новини регіону / Кримінал

«Відмив» і легалізував майже 5 млн грн на ремонті дороги

Відремонтували дорогу зі збитками в мільйон гривень: на Закарпатті судитимуть групу осіб
Новини регіону / Закарпатська область

Відремонтували дорогу зі збитками в мільйон гривень: на Закарпатті судитимуть групу осіб

На Тернопільщині судитимуть підрядника за привласнення майже 3 млн бюджетних коштів, виділених на будівництво спортивного комплексу
Новини регіону / Житомирська область

На Тернопільщині судитимуть підрядника за привласнення майже 3 млн бюджетних коштів, виділених на будівництво спортивного комплексу

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору