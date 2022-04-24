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«Відмив» і легалізував майже 5 млн грн на ремонті дороги

Рівненська область / Новини регіону / Кримінал 21-май, 2022, 09:269 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури керівнику будівельної компанії повідомлено про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем та з подальшою його легалізацією (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).
В ході розслідування встановлено, що у жовтні 2017 року Служба автомобільних доріг у Рівненській області уклала договір із будівельною компанією на проведення поточного середнього ремонту частини автомобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів, в районі сіл Тихе та Мирне колишнього Костопільського району. За виконання робіт підприємству перераховано 10 млн грн авансу, проте фірма виконала робіт на суму трохи більше 5 млн гривень. Решту директор привласнив.
Пізніше кошти, одержані злочинним шляхом, він перерахував на рахунки трьох фірм, таким чином легалізувавши вкрадене.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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