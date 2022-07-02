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На Тернопільщині судитимуть підрядника за привласнення майже 3 млн бюджетних коштів, виділених на будівництво спортивного комплексу

Новини регіону / Житомирська область 02-июл, 2022, 06:309 prov 0
Слідчі Головного управління Національної поліції в області скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за службове підроблення та заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах. Йому може загрожувати від семи до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 
У ході досудового розслідування було встановлено, що одне із київських ТОВ виграло тендер на будівництво спортивного комплексу в Тернополі. Директор фірми вносив до актів недостовірні відомості про факти закупівлі, наявності будівельних матеріалів, а також об’єму виконаних робіт. Сума завданих державі збитків сягає майже 3 мільйони гривень.
Директору товариства було оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.  
Розслідування у справі слідчі поліції здійснювали під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.
Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
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