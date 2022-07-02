На Тернопільщині судитимуть підрядника за привласнення майже 3 млн бюджетних коштів, виділених на будівництво спортивного комплексу

У ході досудового розслідування було встановлено, що одне із київських ТОВ виграло тендер на будівництво спортивного комплексу в Тернополі. Директор фірми вносив до актів недостовірні відомості про факти закупівлі, наявності будівельних матеріалів, а також об’єму виконаних робіт. Сума завданих державі збитків сягає майже 3 мільйони гривень.Директору товариства було оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.Розслідування у справі слідчі поліції здійснювали під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.