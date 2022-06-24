Трьох чиновників відділу освіти на Рівненщині підозрюють у привласненні 400 тис. грн

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом підприємцям та трьом посадовим особам управління освіти за фактом заволодіння державними коштами у великих розмірах, підробленні документів та їх використанні, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також у службовому підробленні документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ч. 2 ст. 366 КК України).В ході досудового розслідування встановлено, що у березні-червні 2020 року службові особи відділу освіти однієї з райдержадміністрацій нинішнього Сарненського району, діючи за попередньою змовою із двома підприємцями, уклали низку договорів щодо поставки продуктів харчування до навчальних закладів, а пізніше також провели оплати за цими договорами.Проте вказані товари фактично поставлені не були, оскільки в той час навчальні заклади не працювали через карантинні обмеження. Таким чином підозрювані, за попередньою змовою, заволоділи та вивели через вказаних підприємців майже 400 тис грн державних коштів.Наразі до суду скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів підозрюваним, а також накладення арешту на їх майно для забезпечення відшкодування завданих збитків.Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП в Рівненській області.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.