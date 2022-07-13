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Відремонтували дорогу зі збитками в мільйон гривень: на Закарпатті судитимуть групу осіб

Новини регіону / Закарпатська область 13-июл, 2022, 08:579 zipik 23
Серед обвинувачених – керівник підрядної організації та інженер з технічного нагляду.
Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції, за результатами проведення державних закупівель на проведення ремонтних робіт на одній із вулиць населеного пункту міська рада уклала договір із товариством. Загальна вартість робіт за договором становила понад 3,5 млн грн.
З метою привласнення бюджетних коштів керівник товариства у змові з інженером з технічного нагляду внесла до актів недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів. Фактично роботи були виконані не в повному обсязі та з низькоякісних матеріалів.
Внаслідок протиправних дій було завдано збитків на понад мільйон гривень.
На підставі отриманих доказів слідчі відділу поліції №1 Ужгородського райуправління поліції повідомили про підозру керівникові підрядної організації  за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, інженеру з технагляду — ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт за погодженням із Перечинським відділом Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області скеровано до суду.
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
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