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ДБР повідомило про підозру членам злочинної групи, яка за гроші переправляла чоловіків через кордон

Новини регіону / Львівська область 09-сен, 2022, 09:399 prov 147
В межах копіткої роботи щодо зміцнення обороноздатності України ДБР продовжує виявляти та притягувати до відповідальності працівників контролюючих органів та інших посадовців, які намагаються нечесно заробити навіть під час війни. Чергова схема по переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон була виявлена на Львівщині.
Працівники ДБР повідомили про підозру організаторам та учасникам злочинної групи, які незаконно переправляли через кордон чоловіків призовного віку.
Створили групу цивільна особа та державний інспектор одного з відділів митного оформлення. Вони залучили до своєї діяльності ще двох інспекторів прикордонної служби та одного мешканця Жовкви.
Цивільні члени групи шукали охочих незаконно виїхати за кордон і отримували від них гроші – 6 тисяч доларів США з особи. Згодом ці кошти ділили між учасниками групи.
Потім чоловіків спеціальним транспортом довозили до кордону із Польщею, де інші учасники схеми із числа посадовців митниці та прикордонників пропускали іх через кордон.
Працівники ДБР задокументували 4 такі факти незаконного переміщення чоловіків, від яких зловмисники отримали 24 тисячі доларів США.
Членів групи підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому у складі організованої злочинної групи (ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України)
Суд усунув фігурантів від виконання службових обов’язків та обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у воєнній і оборонній сфері Західного регіону.
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