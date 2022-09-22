Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 56060 (+550) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2254 (+18) од,бойових броньованих машин / APV ? 4796 (+20) од,артилерійських систем / artillery systems – 1355 (+14) од,РСЗВ / MLRS – 326 (+8) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 170 (+1) од,літаків / aircraft – 254 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 219 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 950 (+9),крилаті ракети / cruise missiles ? 240 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3659 (+29) од,спеціальна техніка / special equipment ? 126 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk ans Donetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!