Місія Dart: зонд NASA врізався в астероїд Діморф





Увечері 26 вересня відбулася надзвичайна подія в галузі втручання людини в космічне життя: зонд американського космічного агентства NASA навмисно врізався в астероїд Діморф. Метою унікальної місії була спроба змінити траєкторію небесного тіла та відпрацювати механізм планетарного захисту.

Місія Dart стартувала десять місяців тому. Астероїд Діморф не мав ризику зіткнення з Землею – метою місії було визначити, чи зможе людство змінювати траєкторію небесних тіл, які можуть становити загрозу для Землі в майбутньому.

«Ми вступаємо в нову еру людства, еру, в якій у нас потенційно є можливість захистити себе від небезпечного зіткнення з астероїдом. Яка дивовижна річ. Раніше ми ніколи не мали такої можливості», – заявила директор відділу планетарних досліджень NASA Лорі Глейз.

Метою зонда є вплив на рух астероїда в космосі, але, за словами членів місії Dart, ученим потрібно близько двох місяців, щоб визначити, чи змінилася орбіта астероїда.

Діморф – невеликий астероїд-супутник, що обертається навколо навколоземного астероїда Дідім. За словами представників NASA, система астероїдів не становить загрози для Землі, що робить її ідеальною метою для перевірки кінетичного удару.

570-кілограмовий апарат врізався в астероїд Діморф діаметром близько 160 м на швидкості понад 20 тисяч кілометрів на годину.

З того часу, коли археологи знайшли місце ніщівного падіння Содоми та Гомори, а вчені довели, що ця місцевість дійсно була спалена великим метеоритом з неба, NASA та інші лабораторії, наукові об’єднання негласно почали працювати над тим, як відвернути будь-яку подібну загрозу. Було б добре, якби вчорашня місія була виконана вдало та на користь, а не на шкодила людству. Адже втручання людини в природу до цього часу принесло в кінцевому результаті тільки шкоду та вивело екологічну проблему на 1 місце з глобальних проблем людства. Адже в Біблії написано, що Земля і всі її діла згорять.

Бо написано:

-"Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину! Де мудрий? Де книжник? Де дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту"?

- "Через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога. Бо Боже й немудре розумніше воно від людей, а Боже немічне сильніше воно від людей! Цьогосвітня бо мудрість у Бога - глупота, бо написано: Він ловить премудрих у хитрощах їхніх!

-"Знає Господь думки мудрих, що марнотні вони!"

- "людська мудрість перед Богом - мерзота..."

- "І коли Він тим ключем «відчиняє, і вже ніхто того не зачинить, а коли зачиняє, то ніхто вже того не відчинить":

-"Я знаю про вчинки твої. Дивись! Я перед тобою відчинив двері, які ніхто не може зачинити".

- "У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній".

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