МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки

РБК-Україна наводить основні висновки за підсумками візиту МАГАТЕ.
Звіт за підсумками візиту до ЗАЕСНа сайті МАГАТЕ опубліковано звіт на 52 сторінках під назвою "Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора".
Основні висновки:
- Ситуація є безпрецедентною. Це перший випадок воєнного конфлікту на об'єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині країни та за її межами.
- Життєво важливо, щоб було встановлено постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС. Це матиме першорядне значення для стабілізації ситуації.
- Фахівці місії будуть проводити детальну та безперервну роботу з оцінки фізичних збитків об'єктам станції, визначення працездатності основних та резервних систем охорони та безпеки, а також оцінювати умови праці персоналу.
- МАГАТЕ має конкретний і докладний технічний план надання допомоги в галузі охорони та безпеки. Зокрема, почалося постачання обладнання на Запорізьку АЕС.
- Для запобігання аварії треба вжити таких заходів, як негайне встановлення зони ядерної безпеки. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації для термінового створення відповідної зони.
"МАГАТЕ рекомендує негайно припинити обстріл території та її околиць, щоб уникнути подальшого пошкодження станції та пов'язаних з нею об'єктів заради безпеки персоналу та підтримки фізичної недоторканності. Це вимагає згоди всіх відповідних сторін на створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС", - йдеться у звіті.
Місія на ЗАЕСВізит місії МАГАТЕ відбувся на тлі погіршення ситуації з безпекою на об'єкті. Російські війська влаштовували постійні провокації з обстрілами території атомної станції та розташованих на ній об'єктів, у кожному випадку звинувачуючи Збройні сили України.
Окремим питанням стояв маршрут. Російська сторона наполягала на тому, щоб експерти їхали через окуповані території, можливо, через Крим. Українська ж рішуче виключала таку можливість, пригрозивши тим, що в іншому випадку такий візит МАГАТЕ може стати останнім. У підсумку через кілька тижнів переговорів і погоджень місія все-таки вирушила через Київ.
Крім самого глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, до складу делегації увійшли 13 експертів з нейтральних країн. Зокрема, тому, що Москва не погодила участь представників США, Британії та інших країн, які надають Україні військову підтримку.
Ранок 1 вересня в Енергодарі почався з мінометного обстрілу, також було обстріляно погоджений маршрут. Незважаючи на це місію не відклали, і через деякий час очікування на блокпостах її допустили на захоплену станцію. Сам Гроссі і більша частина експертів пробули там близько 2-2,5 годин, і після короткого брифінгу виїхали в бік Запоріжжя. В Офісі президента України впевнені, що за цей короткий час експерти могли встигнути лише "послухати казки Росатома".
До 5 вересня на станції залишалися шестеро учасників місії, але з учорашнього дня - лише двоє. Очікується, що в такому кількісному складі МАГАТЕ буде представлено на Запорізькій АЕС на постійній основі.