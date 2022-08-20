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На Заході заговорили про 5-ту статтю договору НАТО у разі аварії на ЗАЕС через росіян

Головна / Війна з московитами 21-авг, 2022, 12:529 prov 0
Голова комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що навмисна аварія з витоком радіації, вчинена росіянами на ЗАЕС, має бути витлумачене як напад на держави НАТО.
Про це він написав у Twitter 19 серпня, пише "Європейська правда".
Еллвуд коментував повідомлення преси про те, що, на думку української сторони, РФ створює передумови для того, щоб звинуватити Україну в атаці на Запорізьку АЕС.
"Давайте прояснимо це зараз. Будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО", - написав британський парламентар.
Його позицію підтримав член Палати представників Конгресу США від штату Іллінойс Адам Кінзінгер.
"Це так на 100%. Навіть не обговорюється. Будь-який витік уб'є людей у країнах НАТО, це автоматичне застосування статті 5", – наголосив він у Twitter.
Джерело.
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