Рівне:

Створення та просування сайтів

ДБР розслідує причетність правоохоронців Львівщини до перевезення у Польщу 300 кг гашишу

Новини регіону / Львівська область 03-окт, 2022, 08:549 prov 0
ДБР розслідує причетність працівників правоохоронних органів до контрабанди наркотиків через український кордон до Польщі.
23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і начебто везла заморожену бузину. Насправді у авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів.
За оперативними даними, до контрабандної схеми були залучені працівники правоохоронних органів, які допомагали безперешкодно переправити вантаж через кордон.
Слідство триває, встановлюється коло осіб, причетних до організації наркотрафіку.
Розпочато кримінальне провадження за фактом контрабанди наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 КК України).
Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.
Схожі новини
ДБР повідомило про підозру двом посадовцям, які пропустили без сплати мита 40 вантажівок з побутовою технікою
Новини регіону / Львівська область

ДБР повідомило про підозру двом посадовцям, які пропустили без сплати мита 40 вантажівок з побутовою технікою

За матеріалами ДБР колишній рятувальник отримав 6,5 років позбавлення волі за продаж наркотиків
Новини регіону / Хмельницька область

За матеріалами ДБР колишній рятувальник отримав 6,5 років позбавлення волі за продаж наркотиків

Замовлення на "перевезення з України» лісник отримав від угруповання
Війна з московитами / Новини регіону / Чернівецька область

Замовлення на "перевезення з України» лісник отримав від угруповання

ДБР затримало керівника одного з райвідділів виконавчої служби на Львівщині під час отримання хабаря
Новини регіону / Львівська область

ДБР затримало керівника одного з райвідділів виконавчої служби на Львівщині під час отримання хабаря

У Чернівцях ДБР викрило канал контрабандного переміщення цигарок до Румунії
Новини регіону / Чернівецька область

У Чернівцях ДБР викрило канал контрабандного переміщення цигарок до Румунії

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору