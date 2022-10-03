ДБР розслідує причетність правоохоронців Львівщини до перевезення у Польщу 300 кг гашишу

ДБР розслідує причетність працівників правоохоронних органів до контрабанди наркотиків через український кордон до Польщі.
23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і начебто везла заморожену бузину. Насправді у авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів.
За оперативними даними, до контрабандної схеми були залучені працівники правоохоронних органів, які допомагали безперешкодно переправити вантаж через кордон.
Слідство триває, встановлюється коло осіб, причетних до організації наркотрафіку.
Розпочато кримінальне провадження за фактом контрабанди наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 КК України).
Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.