За матеріалами ДБР колишній рятувальник отримав 6,5 років позбавлення волі за продаж наркотиків

За матеріалами Держаного бюро розслідувань колишнього працівника ГУ ДСНС України в Хмельницькій області суд позбавив волі на 6,5 років з конфіскацією майна за продаж наркотиків.
Два його спільники отримали вирок до 3 та 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з встановленням іспитового строку на 3 роки.
Суд визнав винним колишнього працівника ДСНС та ще двох чоловіків у незаконному зберіганні, збуті психотропної речовини та наркотичних засобів, вчинених повторно та за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).
Ще у 2020 році чоловіки спільно налагодили продаж наркотичних речовин. Вони орендували приміщення в Хмельницькому, де зберігали та фасували «товар».
9 квітня 2020 року працівника ДСНС разом з одним спільником було затримано. Рятувальника було звільнено з займаної посади.
Під час обшуків працівники ДБР виявили більше півкілограма наркотичних речовин, вартість яких на чорному ринку сягала приблизно 500 тисяч гривень.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура.