Налагодили канал постачання наркотиків у колонію – підозрюють 7 осіб

За даними слідства троє ув’язнених, які відбувають покарання у виправній колонії на Сарненщині, залучивши до свого «бізнесу» ще 3 осіб з числа своїх близьких за межами установи, налагодили схему постачання до закладу наркотичних речовин – канабісу, бупренорфіну та метадону. Заборонені речовини надходили співучасникам різними партіями через один з поштових сервісів. Ті їх збирали, формували в одну передачу, яку за винагороду проносив на територію колонії її працівник.
Слідством встановлено кілька епізодів постачання наркотичних речовин таким шляхом.
Усім підозрюваним вже обрано запобіжні заходи: 6 учасникам схеми у вигляді тримання під вартою, ще одну співучасницю суд відправив під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура вже оскаржує це рішення.
Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.