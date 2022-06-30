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Налагодили канал постачання наркотиків у колонію – підозрюють 7 осіб

Рівненська область / Новини регіону 01-июл, 2022, 07:599 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 7 особам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні наркотичних засобів з метою збуту, та у їх передачі у місця позбавлення волі, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).
За даними слідства троє ув’язнених, які відбувають покарання у виправній колонії на Сарненщині, залучивши до свого «бізнесу» ще 3 осіб з числа своїх близьких за межами установи, налагодили схему постачання до закладу наркотичних речовин – канабісу, бупренорфіну та метадону. Заборонені речовини надходили співучасникам різними партіями через один з поштових сервісів. Ті їх збирали, формували в одну передачу, яку  за винагороду проносив на територію колонії її працівник.
Слідством встановлено кілька епізодів постачання наркотичних речовин таким шляхом.
Усім підозрюваним вже обрано запобіжні заходи: 6 учасникам схеми у вигляді тримання під вартою, ще одну співучасницю суд відправив під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура вже оскаржує це рішення.
Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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