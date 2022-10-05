Окупанти завдали удару по Хмельницькій області: перші подробиці

Російська армія сьогодні, 6 жовтня, завдала удару по території Хмельницької області. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.
"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих нема", - зазначив він.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив ракетний удар. Він зазначив, що ситуація у місті контролюється.
"Вранці зафіксовані ракетні удари по Хмельницькій області. В громаді ситуація контрольована. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - написав мер у Telegram.
Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська атакували Запоріжжя. Ворожі ракети поцілили у багатоповерхівки. У місті масштабні руйнування, а під завалами знаходяться люди.