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Окупанти завдали удару по Хмельницькій області: перші подробиці

Новини регіону / Війна з московитами / Хмельницька область 06-окт, 2022, 08:309 prov 0
Російська армія сьогодні, 6 жовтня, завдала удару по території Хмельницької області. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.
"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих нема", - зазначив він.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив ракетний удар. Він зазначив, що ситуація у місті контролюється.
"Вранці зафіксовані ракетні удари по Хмельницькій області. В громаді ситуація контрольована. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - написав мер у Telegram.
Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська атакували Запоріжжя. Ворожі ракети поцілили у багатоповерхівки. У місті масштабні руйнування, а під завалами знаходяться люди.
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