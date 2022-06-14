Сили ППО збили російські ракети над Тернопільською та Львівською областями – влада

Голови обласних військових адміністрацій Львівської та Тернопільської областей 14 червня під час повітряної тривоги повідомили, що сили ППО збили ракети над територією цих областей.Голова Львівської ОВповідомив, що російську ракету збили над Золочевом.«Внаслідок падіння ракети пошкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється», – написав він у телеграмі.Голова Тернопільської ОВповідомив, що, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони «спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною».«Фахівці виїхали на місця вибухів. Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється. Закликаю негайно йти в укриття під час повітряних тривог», – наголосив Труш.