Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 09.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 62500 (+440) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2486 (+14) од,бойових броньованих машин / APV ? 5133 (+22) од,артилерійських систем / artillery systems – 1477 (+18) од,РСЗВ / MLRS – 348 (+3) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 180 (+0) од,літаків / aircraft – 266 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 235 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1086 (+7),крилаті ракети / cruise missiles ? 247 (+1),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3890 (+15) од,спеціальна техніка / special equipment ? 136 (+0).Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!