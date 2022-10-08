Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 09.10 were approximately:
особового складу / personnel ? близько/ about 62500 (+440) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 2486 (+14) од,
бойових броньованих машин / APV ? 5133 (+22) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1477 (+18) од,
РСЗВ / MLRS – 348 (+3) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 180 (+0) од,
літаків / aircraft – 266 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 235 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1086 (+7),
крилаті ракети / cruise missiles ? 247 (+1),
кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3890 (+15) од,
спеціальна техніка / special equipment ? 136 (+0).
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Генеральний штаб ЗСУ.