Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 17.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 65320 (+320) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2537 (+8) од,бойових броньованих машин / APV ? 5205 (+12) од,артилерійських систем / artillery systems – 1599 (+10) од,РСЗВ / MLRS – 366 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 187 (+1) од,літаків / aircraft – 268 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 242 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1241 (+17),крилаті ракети / cruise missiles ? 316 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3969 (+10) од,спеціальна техніка / special equipment ? 144 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Avdiivka directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!