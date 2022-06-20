Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 21.06 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 34100 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1496 (+19) од,бойових броньованих машин / APV ? 3606 (+18) од,артилерійських систем / artillery systems – 752 (+3) од,РСЗВ / MLRS - 239 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 98 (+0) од,літаків / aircraft – 216 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 181 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 611 (+10),крилаті ракети / cruise missiles - 137 (+7),кораблі /катери / warships / boats - 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2537 (+10) од,спеціальна техніка / special equipment - 59 (+4).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Avdiivka directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!