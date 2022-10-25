Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 25.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 68420 (+480) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2611 (+21) од,бойових броньованих машин / APV ? 5321 (+26) од,артилерійських систем / artillery systems – 1674 (+1) од,РСЗВ / MLRS – 377 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 190 (+1) од,літаків / aircraft – 271 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 248 (+3) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1372 (+2),крилаті ракети / cruise missiles ? 350 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4054 (+10) од,спеціальна техніка / special equipment ? 149 (+0).Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!