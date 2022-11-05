«Армія відновлення»: як влада залучатиме безробітних до суспільно корисних робіт

незайняті особи, зокрема, внутрішньо переміщені;

працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), які не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, – у порядку переведення;

особи, зайняті в особистому селянському господарстві;

студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;

заготівля дров для військових та населення;

розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;

укріплення дамб;

розчищення автомобільних доріг від завалів;

розвантаження гуманітарної допомоги;

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Через війну в країні очікується високий рівень безробіття – приблизно 30% за підсумками року. За інформацією Державної служби зайнятості, зараз на одну вакансію претендують до 8 людей. Тому Уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна буде залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до так званої «Армії відновлення» країни, а держава оплатить їхню роботу.Майже 400 людей у Сумській області та 78 у Чернігівській уже працевлаштовані у рамках «Армії відновлення». Що передбачає цей проєкт, кого і на яких умовах залучатимуть до суспільних робіт – дізнавався Центр громадського моніторингу і контролю.Безробітних не обов’язково будуть залучати до таких робіт. За законом, людині, яка прийшла до центру зайнятості, перші 30 днів будуть шукають роботу за її спеціальністю. Лише якщо за цей час людині не вдалось знайти роботу, підходящою роботою для неї буде вважатися будь-яка, що не потребує кваліфікації та професійної підготовки. Також їй можуть запропонувати роботу, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема, безпосередньо на робочому місці. Інший варіант – залучення до «Армії відновлення».До суспільно корисних робіт залучатимуть тільки працездатних людей, які не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану. За інформацією Міністерства економіки України, разом із офіційно зареєстрованими безробітними на таких роботах можуть працювати:Безробітних можуть залучити до виконання суспільно корисних робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути як роботи задля задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і роботи із забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Зокрема, це може бути:Це орієнтовний перелік таких робіт, він залежить від потреб в конкретному регіоні.«В регіонах, в кожній області, військове командування разом з обласними військовими адміністраціями розуміє, які роботи потрібні конкретно в цьому регіоні для того, щоби люди були до них залучені. Вони спільно з органами місцевої влади, з державними центрами зайнятості на місцях ідентифікують такі роботи, а також ідентифікують безробітних, які можуть бути до них залучені. Зрозуміло, що не всі безробітні будуть залучені до таких робіт. Але багатьом з них можуть зробити таку пропозицію», —пояснила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна під час брифінгу у Медіацентрі Україна.Безробітні в рамках проєкту «Армія відновлення» отримуватимуть оплату в розмірі не нижче мінімальної зарплати, яка наразі становить 6700 грн. Це в більшості випадків вище, ніж допомога з безробіття.З учасниками таких робіт будуть укладати строкові трудові договори. На період участі в суспільно корисних роботах виплата допомоги по безробіттю призупинятиметься.«Зазначу, що роботи можуть фінансуватися частково з Державної служби зайнятості, тобто в розмірі 6700 гривень, в розмірі мінімальної заробітної плати, а також можуть зверху дофінансовуватися з обласних бюджетів. Тобто виплата може бути набагато більшою, ніж виплата по безробіттю», — додалаТетяна Бережна.Так, місцева влада за рахунок коштів обласного бюджету може збільшити оплату за таку роботу: співфінансування може бути у варіантах 50% на 50% чи 60% на 40%. Але виплата з фонду на випадок безробіття (6700 грн) — це гарантована частина оплати.