Велика нічна “розпаковка”

Замість вікенду біля гарячих басейнів за кордоном, туристи отримали від перевізника “квест” під назвою “Як серед ночі повернутися додому?”. Причина доволі банальна – тютюнова контрабанда. Учора ввечері в міжнародному пункті пропуску “Лужанка”, що на українсько-угорському кордоні, прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили чималу кількість прихованих тютюнових виробів.О 22.30 в пункт пропуску на виїзд з України прибув автобус марки MAN під керуванням 46-річного водія із Закарпаття. Вказаним транспортним засобом до угорського міста Ньїредьгаза прямувала група туристів, які мали на меті відвідати термальні басейни.Під час поглибленого огляду автобуса, у сховку обладнаному під підлогою спільна оглядова група виявила сигарети. В подальшому, “тютюнові сюрпризи” виявили також і у стелі, полицях для ручної поклажі та майже у всіх пасажирських кріслах. Щоб дістати усі сигарети прикордонники демонтували крісла та повністю зняли декоративні елементи обшивки салону.Пасажири “тютюнового рейсу” змушені були посеред ночі самотужки повертатися додому.Поглиблений огляд вказаного транспортного засобу тривав 18 годин!Ділки спромоглись вмістити в сховки 301 ящик сигарет, а це 150 500 пачок.Тютюнові вироби та автобус встановленим порядком вилучено. Точна вартість вилучених предметів наразі встановлюється.