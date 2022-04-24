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В Україні зменшать кількість КПП, через які можна буде розмитнити авто: що зміниться на Буковині

Новини регіону / Чернівецька область 24-апр, 2022, 10:369 prov 0
З 25 квітня розмитнити авто з Європи в Україні можна буде на семи пунктах пропуску, зокрема на українсько-польському, словацькому та угорському кордонах. Зміни пов'язані з тим, що через велику кількість машин на розмитнення волонтери стоять у чергах з гуманітарною допомогою.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
За словами Наєма, впродовж останніх двох днів на пунктах пропуску західного кордону великі черги. Посадовець це пояснює скасуванням митних платежів на розмитнення.
Так, за вісім днів після скасування мит, в Україну ввезли 14 300 легкових авто. Зокрема десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 випуску, Cadillac Escalade.
Розмитнити авто можна буде на таких пунктах пропуску:
На польському кордоні: "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Устилуг"; На словацькому кордоні: "М. Березний"; На угорському кордоні: "Дзвінкове", "Косино".
Пункту пропуску на українсько-румунському кордоні "Порубне" у переліку немає. Обмеження почнуть діяти з 00:00 25 квітня.
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