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Залужний привітав українських захисників із Днем Десантно-штурмових військ

Головна 21-ноя, 2022, 08:299 prov 0
Привітання опубліковане на його сторінці у фейсбуці.
"Дорогі бойові друзі! Вітаю вас із Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації. Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади наших Десантно-штурмових військ – легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас! Слава ДШВ! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
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