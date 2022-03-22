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Український десантник з ПЗРК поцілив у 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 окупантів

Головна / Війна з московитами 01-апр, 2022, 12:039 prov 0
Військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують успішно знищувати повітряні об’єкти російських окупантів, рятуючи життя своїм співвітчизникам.
Зокрема, минулого тижня, в одному з районі виконання завдань, майстер-номер обслуги підрозділу протиповітряної оборони 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України солдат Гліб С. з ПЗРК знищив два винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил ЗС РФ.
– Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув в повітрі, – розповідає десантник. – Через день, наше “полювання” також було вдалим, іншу “Сушку” спідкала така ж сама участь.
PS: На відео зафіксований бойовий пуск з ПЗРК, в результаті якого був збитий винищувач-бомбардувальник Су-34 на висоті 2000 метрів та вибухнув в повітрі.
Смерть російським окупантам! Разом переможемо! Слава ДШВ! Слава Україні!
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