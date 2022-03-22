Оперативна інформація станом на 06.00 22.03.2022

Розпочалася двадцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Суттєвих змін в положені та характері дій сил оборони протягом останньої доби не відзначено. Проте, Збройні Сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі та досягли успіху на окремих напрямках.У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося.Російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу про необхідність прийняття участі у війні з Україною з особовим складом збройних сил республіки білорусь.На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати в живій силі, противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення "ЛНР". Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади. Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично, люди яких мобілізують розподіляються не за спеціальностями, більшість з них немає ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюється як доброволець.На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має.