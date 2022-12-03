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Понад 165 тисяч гривень витратив на віртуальну подругу уродженець Підволочищини

Новини регіону / Тернопільська область 05-дек, 2022, 09:149 prov 0
Впродовж кількох місяців віртуальна знайома виманювала та випрошувала у жителя Підволочиського району гроші. Спочатку вона пропонувала свої інтимні фото за символічну плату, а згодом почала видумувати різні історії.
Чоловік розповів, що познайомився із жінкою в Telegram-каналі. Вона представилася Ольгою і сказала, що приїхала з Дніпра та навчається в одному із Тернопільських вишів. На життя не вистачає, а тому вона підпрацьовує офіціанткою.
Віртуальні переписки тривали довго. Потерпілий переказував гроші їй то на лікування, то на оренду житла і навіть на допомогу мамі з погашенням кредиту. 
В реальному житті вони не зустрічалися жодного разу. Дівчина періодично не відповідала на повідомлення, але щоразу у неї були якісь пояснення. Коли ж зв'язок взагалі, чоловік вирішив, що його обдурили і написав заяву у поліцію про шахрайство. Він повідомив, що перерахував невідомій впродовж жовтня-листопада понад 165 тисяч гривень. 
Поліцейські внесли даний факт в ЄРДР згідно статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. 
Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
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