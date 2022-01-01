Понад 130 тисяч гривень заробили аферисти на довірі за одну добу. Натомість, усі гроші з карток втратили двоє мешканок області.Класична схема шахрайства спрацювала в обох випадках: дзвінок, невідомий чоловік представляється працівником банку. Спочатку аферист входить в довіру, намагається дізнатися якомога більше інформації про картковий рахунок, а потім спонукає жертву переводити гроші на інші рахунки, або ж довідавшись секретні коди, викрадає їх сам.Мешканка Лановеччини, надала невідомому доступ до мобільного банківського додатку і він легко викрав понад 96 000 кредитних коштів.Інша жертва банківської афери, 38-річна тернополянка надавши всі паролі аферисту втратила 39 тисяч гривень. Коди доступу до мобільного банківського додатку вона отримувала в повідомленнях.Поліцейські за фактом шахрайства розпочали кримінальні провадження.Наголошуємо: банківські працівники не телефонують до клієнтів щоб довідатися конфіденційну інформацію! Якщо вам пропонують змінити паролі або ж перевести гроші на інший рахунок аби їх вберегти – це 100% шахрайство!Не впадайте в паніку, коли чуєте у слухавці інформацію, що ваш рахунок під загрозою крадіжки. Покладіть слухавку, заблокуйте карту і зателефонуйте в банк. Безкоштовний номер гарячої лінії є на кожній банківській картці!Проявляйте обачність – вбережете власні кошти!