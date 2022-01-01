Рівне:

Створення та просування сайтів

Понад 130 тисяч гривень заробили аферисти на довірі за одну добу

Новини регіону / Тернопільська область 31-окт, 2022, 16:479 prov 0
Понад 130 тисяч гривень заробили аферисти на довірі за одну добу. Натомість, усі гроші з карток втратили двоє мешканок області.
Класична схема шахрайства спрацювала в обох випадках: дзвінок, невідомий чоловік представляється працівником банку. Спочатку аферист входить в довіру, намагається дізнатися якомога більше інформації про картковий рахунок, а потім спонукає жертву переводити гроші на інші рахунки, або ж довідавшись секретні коди, викрадає їх сам.
Мешканка Лановеччини, надала невідомому доступ до мобільного банківського додатку і він легко викрав понад 96 000 кредитних коштів.
Інша жертва банківської афери, 38-річна тернополянка надавши всі паролі аферисту втратила 39 тисяч гривень. Коди доступу до мобільного банківського додатку вона отримувала в повідомленнях.
Поліцейські за фактом шахрайства розпочали кримінальні провадження.
Наголошуємо: банківські працівники не телефонують до клієнтів щоб довідатися конфіденційну інформацію! Якщо вам пропонують змінити паролі або ж перевести гроші на інший рахунок аби їх вберегти – це 100% шахрайство!
Не впадайте в паніку, коли чуєте у слухавці інформацію, що ваш рахунок під загрозою крадіжки. Покладіть слухавку, заблокуйте карту і зателефонуйте в банк. Безкоштовний номер гарячої лінії є на кожній банківській картці!
Проявляйте обачність – вбережете власні кошти!
Поліція Тернопільської області.
Схожі новини
Майже 100 тисяч гривень добровільно віддали шахраям
Рівненська область / Новини регіону

Майже 100 тисяч гривень добровільно віддали шахраям

Шахрай видурив 60 тисяч у житомирянина, який хотів придбати авто
Новини регіону / Житомирська область

Шахрай видурив 60 тисяч у житомирянина, який хотів придбати авто

Псевдокоханець ошукав жительку Тернопільщини на 1000 американських доларів
Новини регіону / Тернопільська область

Псевдокоханець ошукав жительку Тернопільщини на 1000 американських доларів

Шахраї виманили у жителів Рівненщини 160 тисяч гривень
Рівненська область / Новини регіону

Шахраї виманили у жителів Рівненщини 160 тисяч гривень

Затримали братів-"волонтерів" за привласнення грошей, речей та техніки, які збирали для бійців
Новини регіону / Тернопільська область

Затримали братів-"волонтерів" за привласнення грошей, речей та техніки, які збирали для бійців

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору