Затримали братів-"волонтерів" за привласнення грошей, речей та техніки, які збирали для бійців

Двох братів, які збирали гроші як волонтери, затримали тернопільські оперативники. За час війни чоловікам вдалося привласнити декілька мільйонів гривень. Про це розповів заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич.За його словами, родина з Лановеччини створила благодійну організацію, збирала гроші для бійців, а більшу частину з них – залишала собі. Про безробітних сусідів, які почали купувати дорогі речі, поліцейським повідомили жителі громади. Поліцейські з'ясували, що створили волонтерську організацію в 2019 році, тоді ж і відкрили два рахунки для збору коштів – валютний та гривневий, розповів Володимир Галевич. "За період своєї злочинної діяльності вказаним особам вдалося отримати на свої карткові рахунки значну суму грошей, яка частково була використана для потреб ЗСУ, а частина грошей осіла в їхніх кишенях", – каже заступник начальника Нацполіції області.
Під час обшуків у волонтерів знайшли декілька позашляховиків, дорогі мобільні телефони, павербенки, тепловізори, дрони, бронежилети, планшети, аптечки та побутову техніку. У підозрюваних вилучили 34 тисячі доларів США, майже 7 тисяч євро, понад 2 тисячі фунтів стерлінгів та більше 200 тисяч гривень.
Організатора та його брата затримали працівники поліції Тернопільщини спільно із бійцями підрозділу тактико-оперативого реагування. Вирішують питання про оголошення чоловікам підозри за незаконне використання благодійних пожертв під час воєнного стану. Стаття передбачає позбавлення волі на від п'яти до семи років з конфіскацією майна.
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