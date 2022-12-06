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Валерій Залужний привітав військових з Днем Збройних сил України

Головна 06-дек, 2022, 08:379 prov 0
Головнокомандувач Валерій Залужний привітав українських військових з Днем Збройних сил України.
“Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу”, – написав він у Telegram.
Головнокомандуючий сердечно привітав військових з днем Збройних сил України.
“Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам! Всім, хто в строю, – сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру”, – наголосив він.
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