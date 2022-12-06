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ЗСУ сьогодні — це дійсно Народна Армія: вітання Міністра оборони з Днем Збройних Сил України

Війна з московитами / Актуально 06-дек, 2022, 08:409 prov 0
Хлопці й дівчата. Квіт нації. Наші захисники і захисниці. 
Дев’ятий рік ви бороните нашу незалежність і територіальну цілісність, наше право на свободу. Крайній же рік це не просто бої, це звитяга на фоні якої тьмяніє давньогрецький епос та походи вікінгів. Ви вражаєте увесь світ своєю мужністю та героїзмом у боротьбі з терористом та окупантом. І найбільше вражаєте самих орків.
За цими словами — кров, піт, сльози горя та радості…
Ви — опора нашої державності. Завдяки вам абревіатура «ЗСУ» стає популярнішою за абревіатуру «НАТО».
ЗСУ сьогодні — це дійсно Народна Армія. Поки російські «чмобіки» драпають тисячами «аби куди пустили», українські чоловіки і жінки родинами записуються до лав найкрутішого війська світу.
Ви трощите ворогів і у морі, і на суші, і в повітрі.
Перемоги під Києвом, Черніговом, Сумами, на Харківщині… Звільнений Херсон та сотні населених пунктів… Ваші славетні сторінки уже записані у майбутні підручники!
Право жити власним розумом у власному домі дається нам дорогою ціною! Тисячі українських воїнів віддали свої життя, аби зупинити ворога. Це кращі сини та доньки України, подвиг яких завжди пам’ятатиме наш народ і весь світ!
6 грудня — важливий день для всієї держави і свято для усієї країни!
Слава Збройним Силам України!
Слава Україні!
Разом до перемоги!
Міністр оборони України Олексій Резніков.
Джерело.
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