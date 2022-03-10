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Українська армія звільнила два населені пункти на Чернігівщині

Війна з московитами 12-мар, 2022, 20:079 prov 0
Українська армія звільнила від ворога ще два населені пункти Чернігівської області та захопила у росіян 10 одиниць техніки.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва. Як результат - маємо в трофеях техніки ворога понад 10 одиниць", - йдеться у дописі.
У повідомленні зазначається, що армія російської федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти кремля. Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії.
11 березня захисники України звільнили від ворога ще п'ять населених пунктів Чернігівської області.
З 24 лютого в Україні триває війна з російськими загарбниками. США, Європейський Союз та інші країни застосували санкції проти росії як країни-агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється з кожним днем. Міжнародний кримінальний суд розпочав документування та розслідування військових злочинів росії в Україні.
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