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Звільнили 5 населених пунктів від кацапської орди

Війна з московитами 11-мар, 2022, 14:099 prov 0
Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили 5 населених пунктів від кацапської орди.
Підрозділи російської федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво.
Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань.
І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу.
Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”
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