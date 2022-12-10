Зникнення Росії з мапи світу є найнадійнішою гарантією безпеки України – секретар РНБО Данілов

Про це написав у Facebook секретар РНБО Олексій Данілов. Як відзначив Данілов, заклики до недопущення ескалації конфлікту починають все більше викликати нерозуміння, особливо у українських героїв, які тим часом перебувають у вихорі тієї самої ескалації. "Створюється стійке враження, що головна мета тих, хто повторює цю мантру - підмінити реальні кроки ширмою бездіяльності і безвілля", - пише Данілов.Секретар РНБО нагадав про те, що війна з Росією розпочалась ще 27 лютого 2014 року, коли ворог захопив парламент й уряд Криму та продовжилась кривавою бійнею в Луганській й Донецькій областях. Вже 24 лютого 2022 року Кремль наважився на повномасштабне вторгнення на територію України. "Для нас не може бути більшої ескалації, ніж вбивство режимом Путіна 444 українських дітей, тисяч військових та цивільних, втрата території і руйнування нашого мирного життя", - відзначив секретар РНБО.Україна, зі свого боку, використовує усі доступні та законні засоби й методи для покарання ворога, а також звільнення власних земель. Усі об’єкти на тимчасово окупованих територіях, на яких майорить російська трикольорова ганчірка, є потенційними цілями для наших воїнів. "Для досягнення поставлених верховним головнокомандувачем завдань цілі України будуть закінчуватися там, де цього потребуватимуть національні інтереси, а українські стратегічні інтереси закінчаться там і тоді, коли закінчиться Росія і сконає в історичне небуття", - додав Данілов.За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, зникнення Росії з мапи світу - найнадійніша гарантія безпеки для України та світу в цілому. "І наостанок. Найкращий метод "не допустити ескалації конфлікту" - це ліквідація власне причини "ескалації конфлікту" - а саме повна і безумовна воєнна поразка Росії з наступною депутінізацією, денуклеаризацією і дерашизацією російських "населенцев", - відзначив секретар РНБО.