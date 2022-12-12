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Путіна судитимуть згідно з міжнародним правом, — лідери G7

Війна з московитами / Україна і світ / Політика 13-дек, 2022, 09:079 prov 0
Лідери Великої сімки (G7) засудили ракетні удари Росії по цивільній критичній інфраструктурі України, назвавши їх воєнними злочинами, і запевнили: в кінцевому підсумку вона буде змушена заплатити за її відновлення. Про це йдеться у комюніке за підсумками їхньої зустрічі.
“Ми притягнемо президента Путіна та інших причетних до відповідальності згідно з міжнародним правом”,  йдеться у заяві.
Велика сімка також застерегла Росію від застосування зброї масового знищення в Україні.
“Ми повторюємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною і що будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї призведе до тяжких наслідків”,  йдеться у документі.
Велика сімка заявила, що загарбницька війна Росії має припинитися  зробити це можна негайно, якщо вона виведе війська з території України.
Лідери G7 також запевнили Україну в непохитній підтримці та пообіцяли їй додаткову військову допомогу у вигляді систем протиповітряної оборони.
“Ми продовжимо координувати зусилля, щоб задовольнити нагальні потреби України у військовому та оборонному обладнанні, зосередившись насамперед на забезпеченні України силами й засобами протиповітряної оборони”,  йдеться у заяві.
Джерело.
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