Путіна судитимуть згідно з міжнародним правом, — лідери G7

“Ми притягнемо президента Путіна та інших причетних до відповідальності згідно з міжнародним правом”, — йдеться у заяві.Велика сімка також застерегла Росію від застосування зброї масового знищення в Україні.
“Ми повторюємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною і що будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї призведе до тяжких наслідків”, — йдеться у документі.Велика сімка заявила, що загарбницька війна Росії має припинитися — зробити це можна негайно, якщо вона виведе війська з території України.
Лідери G7 також запевнили Україну в непохитній підтримці та пообіцяли їй додаткову військову допомогу у вигляді систем протиповітряної оборони.
“Ми продовжимо координувати зусилля, щоб задовольнити нагальні потреби України у військовому та оборонному обладнанні, зосередившись насамперед на забезпеченні України силами й засобами протиповітряної оборони”, — йдеться у заяві.Джерело.