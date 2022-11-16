Декларацію G20 підтримали всі: "найрішучішим чином" засуджується війна Росії проти України – Reuters

Лідери найбільших економік світу з клубу G20 "найрішучішим чином засуджують" повномасштабну агресивну війну Росії проти України. Про це йдеться у затвердженому проєкті декларації саміту Великої двадцятки, пише Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела.
"Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці", – пише агенція.
Лідери згодні, що "міжнародне право має дотримуватися", а загроза застосування ядерної зброї "неприпустима".
Вони також вітали зернову угоду для України.
Декларацію схвалили всі члени G20. Не уточнюється, чи входить до списку "усіх" країна-окупант Росія, яка поки не виключена із клубу. Невідомі також позиції Китаю та Індії в декларації з питання російської війни.
У декларації зазначено, що були "інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій".
Прем'єр Британії Ріші Сунак оцінив 16-сторінкову декларацію як "істотну, всеосяжну, орієнтовану на дії", пише ВВС.