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“Все вирішиться у найближчі 15 днів”: Боррель про війну в Україні

Головна / Війна з московитами 24-мар, 2022, 17:539 prov 0
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловив думку, що в найближчі 15 днів вирішиться хід вторгнення Росії до України.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу TVE, пише Reuters.
Поки що російська влада не зацікавлена у переговорах про припинення вогню в Україні, оскільки армія РФ не досягла своїх військових цілей, сказав Боррель.
“Зараз Росія не хоче сидіти і про щось домовлятися: вона хоче лише окупувати територію. Вона хоче оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона хоче серйозно вести переговори лише тоді, коли закріпить сильну позицію”, – зауважив голова євродипломатії.
За його словами, ЄС та його союзники продовжать надавати військову допомогу українській армії.
“Це важливо, тому що все вирішиться у найближчі 15 днів. Що увійде в історію – то це здатність українців чинити опір”, – зазначив верховний представник ЄС.
ua-in.info
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