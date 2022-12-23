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Буданов не має розвідданих про неминуче вторгнення з Білорусі

Головна / Війна з московитами 24-дек, 2022, 10:329 prov 2
Наразі немає розвідданих про неминучу загрозу вторгнення з Білорусі, хоча повністю таку можливість виключати не можна. Поки що армія РФ намагається тримати в напруженні українські війська біля північного кордону.
Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю The New York Times, повідомляє Ліга.нет.
За його словами, Росія за допомогою активності у Білорусі намагається переконати Україну тримати війська на півночі. Наприклад, РФ влаштовує "каруселі" - возить солдатів потягом у бік українського кордону, а потім відвозить їх назад.
"Все це - елементи кампаній із дезінформації", - вважає глава ГУР.
Довгострокові ризики зберігаються, визнав Буданов. Однак жодні розвіддані не вказують на безпосередню загрозу.
За його словами, російські війська не вишикувані в штурмові порядки. Мобілізовані навчаються в Білорусі перед відправленням на Донбас, але на навчальних полігонах не вистачає справної техніки для атаки.
Загроза вторгнення з півночі не є неминучою, хоча її не можна виключати, зазначив глава ГУР.
"Було б неправильно скидати з рахунків таку можливість. Але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які б підтверджували її існування", - сказав Буданов. 
Також не означають підготовку до вторгнення обстріли прикордоння Харківської та Сумської областей, сказав начальник розвідки. Російські війська тут також не вишикувані в атакувальні порядки - і це не робиться за день. 
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