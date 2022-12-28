Зеленському присутні аплодували стоячи за кожним абзацом...







Основні меседжі

"Що сильніша єдність, то більшою й швидшою буде наша перемога. У єдності маємо бути рівними. Рівними в єдності. І це зараз виклик. Дуже важливий момент.

Ніхто на фронті не зрозуміє тих, хто, маючи будь-яку політичну вагу чи владну позицію, буде намагатися повернутися до старого життя. До життя до 24 лютого.

Якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України – чи політичної, чи економічної, чи духовної незалежності, – наша держава буде відповідати миттєво й жорстко.

Не існує у світі такого золота для хрестів чи будь-чого ще, яке могло б перекрити моральну іржу від зв’язків із державою-терористом.

І, вибачте, якщо хтось із політичного класу України думає, ніби, коли він спускається на лижах із гори, то цим мотивує солдатів підніматися з окопів і йти у наступ, – це ознака божевілля, і таких у політиці не буде.

Я прошу всіх залишити вдома особисті амбіції та працювати на захист нашого спільного дому. Працювати разом з державою й так, як потрібно для захисту свободи й наших людей.

Коли триває така жорстока війна, не час для особистої політичної партизанщини десь тут, у тилу, у медіа чи тим паче у столицях держав, які нам допомагають.

Будь ласка, сприймайте мої слова максимально серйозно.

Україна йде до перемоги, про яку мріяли покоління наших людей. Зараз мріють наші діти. Мріяли наші батьки, дідусі. Всі покоління з часів Богдана до національно-визвольних змагань ХХ століття. Те, чого не досягли раніше, буде в нас. Буде.

І це можливо завдяки тому, що вперше за кілька століть маємо одночасно загальнонаціональну єдність, свою власну державу, що функціонує, і максимальне єднання світу заради підтримки нашої прекрасної України.

Ми не дамо нікому «відкотити» це до старих часів. Люди не дадуть. Світ не дасть.

Наша єдність має бути такою ж міцною, як наші воїни."- сказав президент.

Присутні аплодували Президенту стоячи за кожним абзацом. З усього видно, що Володимир Зеленський - досвідчений, обізнаний максимально із ситуацією та свідомий Президент, який будь-що готовий захищати та відбудовувати нашу країну. Українці вибухнули емоціями у мережах, бо так ще ніхто не говорив...

Дістав виступ Президента і русню, яка зчинила 29 грудня масований обстріл України. Також прєстарєлий кремлівський карлик теж захотів здивувати світ - зібрав лідерів СНГ та кожному з них подарував перстень із новорічними привітаннями та написом "росія". Дехто з отримувачів такого подарунка скривився помітно, а дехто перешептавшись викинув одразу його в озеро, бо вважають це колдовським знаком. Адже вже ніхто і не сумнівається, що путін та його свита - шамано-сатаністи. Мережі також вибухнули мемами і вважають, що старе надивилося фільмів і вообразило себе вже володарем цього і того світу...

Світлана Коток