«Тоді буде остаточна перемога». Президент РФ має просити вибачення в України на колінах — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перемога України у війні з Росією — це повне повернення всіх окупованих територій.
В інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що остаточна перемога України буде тоді, коли "якийсь лідер Росії, хто б це не був, приїде в Україну, стане на коліно перед пам’ятником жертвам російської агресії, буде дуже довго стояти на колінах і вибачатиметься перед українським народом за все зло заподіяне нам".
Він наголосив, що Україна не погодиться на повернення на позиції "до 24 лютого", оскільки це буде "продовженням тортур, в яких жила Україна з 2014 по 2022 роки".
За словами міністра, перемога у війні настане тоді, коли Україна відновить свою територіальну цілісність, де можливо військовим, а де дипломатичним шляхом.
"Потім настане друга фаза війни – це буде притягнення винних у воєнних злочинах, у геноциді, у злочинах проти людяності, злочині агресії до відповідальності і виплата компенсацій. А потім настане третя фаза – покаяння російського народу, російської еліти", - додав Кулеба.
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