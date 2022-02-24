Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.01.23 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 106720 (+760) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks - 3031 (+2) од,бойових броньованих машин / APV - 6084 (+9) од,артилерійських систем / artillery systems - 2021 (+5) од,РСЗВ / MLRS - 423 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 213 (+0) од,літаків / aircraft - 283 (+0) од,гелікоптерів / helicopters - 269 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 1792 (+46),крилаті ракети / cruise missiles 723 (+12),кораблі /катери / warships / boats - 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4720 (+13) од,спеціальна техніка / special equipment - 181 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman and Bakhmut directions.Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!