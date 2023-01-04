Україна навесні планує великий контрнаступ - Буданов

Американський телеканал АВС News випустив інтерв'ю з головою української воєнної розвідки Кирилом Будановим. У ньому він заявив, що цією весною Україна планує великий контрнаступ, а бойові дії на лінії фронту в березні будуть "найспекотнішими".

За його словами, "це буде відбуватися по всій території України, від Криму до Донбасу".

"Наша мета, і ми її досягнемо, - повернення до кордонів 1991 року, такою, якою Україну визнають всі суб'єкти міжнародного права", - наголосив він.

Що ж до майбутнього Росії, Буданов вважає, що тут є кілька сценаріїв, але меседж чіткий: "Ви не повинні боятися трансформації Росії. Це піде на користь усьому світу".

"Режим Путіна є посміховиськом для всіх", - заявив Буданов, додавши, що російські війська практично змушені захищати тимчасово окуповані території України, але ненадовго.

"Росія більше не становить військової загрози для світу, це просто вигадка", - зазначив голова української воєнної розвідки.

За словами Буданова, єдина проблема, яка залишається - це ядерний арсенал Росії "і неконтрольований режим", який призведе до того, що "весь світ усвідомить необхідність денуклеаризації Росії або принаймні міжнародного контролю над її ядерним арсеналом".

"Терористична країна, яка замахується на всіх ядерною битою і вивергає загрози, - це не той режим, який має етичне чи політичне право контролювати зброю масового знищення", - підсумував Буданов.

Журналістка АВС запитала його про удари по російських авіабазах (впродовж грудня таких було щонайменше три, останній 26 грудня), але він сказав, що наразі не може відповісти на це запитання - зможе лише після закінчення війни.

Проте відразу після цих слів Буданов сказав, що "дуже радий" цим подіям. На запитання про те, чи таке відбуватиметься далі, він відповів "Гадаю, що так". "У глибині території Росії?" - уточнила кореспондентка. "Все глибше й глибше", - відповів Буданов.

Голова розвідки також не виключає можливості ударів по Криму: "Крим — територія України, на нашій території ми можемо використовувати будь-яку зброю".