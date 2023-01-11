Рівне:

Створення та просування сайтів

Українці влаштували овації Дуді на вулицях Львова

Новини регіону / Львівська область 12-янв, 2023, 09:419 prov 1
Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Львова українці влаштували йому овації, коли президент перебував на вулицях міста. 
Про це повідомляє "Європейська правда".
У соцмережах поширюється відео, на якому чути, як перехожі вітають Дуду оплесками і вигуками "Дякуємо!". 

Канцелярія Анджея Дуди також опублікувала фрагменти відео з іншого ракурсу та фото президента з вулиць Львова біля Катедрального собору - він стоїть майже серед людей, відділений колом охоронців, але потискав руки поверх кордону. 
Нагадаємо, вдень 11 січня несподівано стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа перебувають у Львові. Лідери провели другий саміт "Люблінського трикутника" та підписали спільну декларацію
На брифінгу президентів після зустрічі Анджей Дуда заявив, що Польща готова надати Україні танки Leopard 2 у рамках коаліції союзників. 
Також в рамках візиту Анджей Дуда і Володимир Зеленський разом відвідали Меморіал орлят у Львові, щодо оформлення якого між Варшавою і Києвом роками тривають суперечки, а після того - поховання українських військових.
Схожі новини
Львівщину проінспектував Мішель Платіні
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Львівська область

Львівщину проінспектував Мішель Платіні

Екс-начальник міліції Львова Курочка пояснив, що він робив біля Януковича
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Львівська область

Екс-начальник міліції Львова Курочка пояснив, що він робив біля Януковича

Хор ПЦУ з Рівного переміг на міжнародному фестивалі церковної музики у Польщі
Рівненська область / Новини регіону / Культура

Хор ПЦУ з Рівного переміг на міжнародному фестивалі церковної музики у Польщі

У центрі Львова встановили 110 чавунних урн для сміття
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Львівська область

У центрі Львова встановили 110 чавунних урн для сміття

Керівництво УЄФА відвідало Львівщину
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Львівська область

Керівництво УЄФА відвідало Львівщину

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору