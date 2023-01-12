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У Тернополі співробітник Управління стратегічних розслідувань організував нарколабораторію в орендованому гаражі

Новини регіону / Тернопільська область 12-янв, 2023, 09:569 prov 0
Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру співробітнику Управління стратегічних розслідувань в області  ДСР НП України в організації ним місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також наданні приміщення з цією метою, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 317 КК України).
За матеріалами слідства, наприкінці 2021 року правоохоронець нібито  документував діяльність злочинної групи, яка виготовляла небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін. Але насправді, працівник поліції разом зі спільником організував  незаконний бізнес, залучивши до нього чотирьох осіб.
Він підшукав приміщення для лабораторії – гараж в кооперативі в одному з районів Тернополя та орендував його для зберігання власного авто. Гараж обладнали спеціальним інвентарем та лабораторним посудом для виготовлення психотропних речовин. Виробництво там психотропів тривало з грудня 2021 по серпень 2022 року.
На даний час правоохоронець відсторонений від займаної посади.
На розгляд суду скеровано клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування, що здійснюється групою слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
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