А-БА-ГА-ЛА-МА-ГА - не поступається світовим брендам...

Відоме видавництво передало у головну бібліотеку Відня (Hauptbcherei), дитячій бібліотеці мов світу (Kinderbcherei der Weltsprachen), Бібліотеці освітнього центру Сіммерінг (Bildungszentrum Simmering) та Філадельфія брюке (Philadelphiabrcke) книги.

Ще раніше книги були надані від видавництва "Абабагаламага" Івана Малковича та в рамках благодійної акції "Українським дітям - українську книгу", започаткованої Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента України, Міністерством культури та інформаційної політики України та Міністерством закордонних справ України .

"Окрім того, представники бібліотек запевнили, що планують самостійно закуповувати книги в українських видавців. Продовжуємо працювати над тим, щоб українська книга була доступною для українців як у столиці, так і в інших містах Австрії", - повідомили у посольстві.

Неодмінно в усіх бібліотеках фігурує твір про Грицеву шкільну науку, як бренд видавництва.