Винахідливість ЗСУ в застосуванні західної зброї вражає Пентагон – CNN

Здатність ЗСУ до нестандартних рішень на полі бою дивує західних військових функціонерів, які кажуть, що "вивчатимуть цей досвід протягом багатьох років", пише CNN. Наводимо скорочений переклад тексту.

Програмне забезпечення українського виробництва перетворило легкодоступні планшети й смартфони на складні інструменти наведення артилерії, які зараз широко використовуються в українських збройних силах.

Результатом є мобільний застосунок, який подає супутникові та інші розвідувальні зображення в алгоритм наведення в режимі реального часу, що допомагає підрозділам на передовій спрямовувати вогонь на конкретні цілі. Американські офіційні особи, знайомі з цим інструментом, кажуть, що він виявився дуже ефективним у наведенні вогню української артилерії на російські цілі.

Цей застосунок – один з десятків прикладів інновацій на полі бою, які Україна розробила за майже рік війни, часто знаходячи дешеві рішення для дорогих проблем.

Ноу-хау військовослужбовці Національної гвардії України для знищення безпілотників. Фото: STR/NurPhoto/Getty Images

Маленькі пластикові дрони скидають гранати та інші боєприпаси на російські війська. 3D-принтери виготовляють запчастини, щоб солдати могли ремонтувати важку техніку в польових умовах. Техніки перетворили звичайні пікапи на мобільні ракетні установки. Інженери з'ясували, як прикріпити складні американські ракети до старих радянських винищувачів, таких як МіГ-29.

Така українська винахідливість вразила американських офіційних осіб, які високо оцінили здатність Києва знаходити "макгайверські" (Макгайвер – секретний агент, герой популярного телесеріалу – ред.) рішення для своїх потреб на полі бою, які заповнюють важливі тактичні прогалини більшого і складнішого західного озброєння.

"Їхні інновації просто неймовірно вражають", – сказав Сет Джонс, директор програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Україна є "абсолютно лабораторією зброї в усіх сенсах, тому що жодне з цього обладнання ніколи не використовувалося у війні між двома індустріально розвиненими країнами", – сказало одне джерело, знайоме із західною розвідкою. "Це бойові випробування в реальних умовах".

Для американських військових війна в Україні стала неймовірним джерелом даних про корисність власних систем.

Деякі високоточні системи, надані українцям – такі як безпілотник Switchblade 300 і ракети, призначені для ураження ворожих радіолокаційних систем – виявилися менш ефективними на полі бою, ніж очікувалося, за словами американського офіцера з військових операцій, а також за даними нещодавнього дослідження британського аналітичного центру.

Але реактивна система залпового вогню М142 американського виробництва, або HIMARS, мала вирішальне значення для успіху України. Те, як Україна використовувала свої обмежені запаси ракет HIMARS для того, щоб уразити російські штаби, командні пункти та склади постачання, було дивовижним, сказав представник оборонного відомства, додавши, що військові лідери вивчатимуть цей досвід протягом багатьох років.

Оперативний офіцер сказав, що один з уроків, який США можуть винести з цього конфлікту, полягає в тому, що буксирована артилерія – як-от гаубиця M777 – може відійти в минуле. Ці системи важче швидко переміщати, щоб уникнути вогню у відповідь – і у світі повсюдних дронів "сьогодні дуже важко сховатися", – сказав цей офіцер.

Що стосується уроків, "про це можна написати цілу книгу", – сказав член Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Джим Гаймс з Коннектикуту.