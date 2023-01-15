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600 доларів США за безперешкодне перевезення деревини – на хабарі викрили поліцейського

Рівненська область / Новини регіону 16-янв, 2023, 14:349 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури в Сарнах на отриманні неправомірної вигоди викрито патрульного поліцейського (ч. 3 ст. 368 КК України).
За версією слідства, правоохоронець вимагав та одержав 600 доларів США хабаря за безперешкодний проїзд через територію обслуговування його відділу, а також стаціонарний пост патрульної поліції в м. Сарни, вантажних транспортних засобів, що перевозять лісопродукцію.
Поліцейського затримали після отримання чергового «траншу». Мічені купюри, передані йому у якості неправомірної вигоди, вилучено.
Чоловікові вже повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також відсторонено від займаної посади.
Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією  у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в Рівненській області та за сприяння Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. 
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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